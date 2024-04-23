Популярная 53-летняя ведущая снялась в бикини на роскошной яхте

53-летняя ведущая Аманда Холден снялась в бикини на роскошной яхте

Популярная британская ведущая Аманда Холден поделилась снимками с отдыха на роскошной яхте. Соответствующие фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась на борту яхты в бикини черного цвета. Она позировала на фоне океана в солнцезащитных очках, при этом ее волосы были распущены. Холден надела несколько аксессуаров, в том числе серьги и колье. На других кадрах ее запечатлели в аналогичном, но белом купальнике.

Ранее эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил желание Аманды Холден раздеваться на публике. По его мнению, демонстрация обнаженного тела является частью бизнес-плана ведущей.