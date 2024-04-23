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19:14, 23 апреля 2024Культура

Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

Продюсер Пригожин: Кологривый старается быть максимально заметным

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин нашел причину скандального поведения актера Никиты Кологривого. Его слова приводит News.ru.

Медиаменеджер считает, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» старается быть максимально заметным. «Если человек будет сидеть тихо, как мышка, его никто не заметит и не узнает. В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу», — пояснил Пригожин.

Пригожин назвал Кологривого талантливым артистом. Он также отметил, что будущее актера зависит от его отношения к людям.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что после съемок в «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый может остаться заложником одной роли.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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