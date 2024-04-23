Путин выразил уверенность в реализации всех планов по развитию БАМа

Путин заявил, что все планы по развитию БАМа будут реализованы

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы. Об этом он рассказал перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа, пишет РИА Новости.

«Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа», — отметил он.

Помимо этого, президент заявил о необходимости на всем протяжении БАМа проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.

В конце 2023 года Владимир Путин высказался о строительстве железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и Китай. По словам главы РФ, сейчас наиболее значимым является развитие восточного полигона — Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.