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22:35, 23 апреля 2024Россия

Путин выразил уверенность в реализации всех планов по развитию БАМа

Путин заявил, что все планы по развитию БАМа будут реализованы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы. Об этом он рассказал перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа, пишет РИА Новости.

«Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа», — отметил он.

Помимо этого, президент заявил о необходимости на всем протяжении БАМа проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.

В конце 2023 года Владимир Путин высказался о строительстве железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и Китай. По словам главы РФ, сейчас наиболее значимым является развитие восточного полигона — Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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      Марина Совина
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