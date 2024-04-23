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09:43, 23 апреля 2024Путешествия

Россиян призвали обращаться в суд при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул

Посольство России призвало при недопуске на рейсы через Стамбул обращаться в суд

Фото: Bodo Marks / dpa / Globallookpress.com

Российские дипломаты в Турции призвали россиян при недопуске на рейсы в страны Латинской Америки транзитом через Стамбул обращаться с письменным запросом к Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Так, в частности, столкнувшимся с подобной ситуацией соотечественникам рекомендовали незамедлительно связаться с генконсульством России в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru и сообщить о произошедшем.

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Более того, в дипмиссии посоветовали направить письменный запрос в авиаперевозчик для получения документального подтверждения факта отказа в посадке на рейс. По возможности, это должно быть сделано с указанием его причин.

В посольстве также заявили о необходимости принять меры «по объективной фиксации соответствующего случая» (запись разговора с представителями авиакомпании, фотосъемка и видео).

Дипломаты отметили, что судебный иск против перевозчика должен подаваться по месту жительства заявителя, с ходатайством о возмещении морального и материального ущерба. «Подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика Turkish Airlines, видимо, не имеет перспектив», — добавили они.

Ранее в апреле стало известно, что россиян массово перестали пускать в страны Латинской Америки из Турции. За последний месяц число таких случаев достигло тысячи.

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      Фариза Бацазова
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