Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:35, 23 апреля 2024Путешествия

Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

АТОР: россияне могут посетить без загранпаспорта шесть стран

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Эксперты назвали россиянам страны, которые граждане России могут посетить без необходимости виз и заграничных паспортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В перечень вошли шесть стран. Так, в Белоруссию можно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Кроме того, из Москвы и других регионов существуют прямые рейсы в Казахстан: Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Имеются рейсы и в Киргизию: в Бишкек и Ош.

Посетить без загранпаспорта можно Армению. Однако, отмечают эксперты, по внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. Также россияне могут посетить Абхазию и Южную Осетию.

Ранее стало известно, что россияне смогут посещать Европейский союз без биометрического паспорта. Во второй половине 2024 года в странах объединения начнет работать автоматизированная система въезда и выезда для путешественников (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Семьи колумбийских наемников заявили, что не могут вернуть их тела с Украины. Что вынуждает иностранцев воевать за Киев?

      Экспорт оружия «диктаторским режимам» назвали проблемой военного производства ЕС

      Российский военный купил поддельные водительские права и получил штраф

      Медведчук высказался о плане Запада по России

      Из России депортировали родителей сломавшего руку сверстнику ребенка

      Пленный рассказал о размещении бойцов ВСУ в частных домах Запорожской области

      Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

      Стало известно об участии напавших на полицейских в КЧР в банде Гочияева

      Блинкен ответил на обвинения в двойных стандартах по Газе

      Невесте занимающегося сексом раз в восемь месяцев мужчины дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше