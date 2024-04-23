Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны

АТОР: россияне могут посетить без загранпаспорта шесть стран

Эксперты назвали россиянам страны, которые граждане России могут посетить без необходимости виз и заграничных паспортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В перечень вошли шесть стран. Так, в Белоруссию можно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Кроме того, из Москвы и других регионов существуют прямые рейсы в Казахстан: Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Имеются рейсы и в Киргизию: в Бишкек и Ош.

Посетить без загранпаспорта можно Армению. Однако, отмечают эксперты, по внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. Также россияне могут посетить Абхазию и Южную Осетию.

Ранее стало известно, что россияне смогут посещать Европейский союз без биометрического паспорта. Во второй половине 2024 года в странах объединения начнет работать автоматизированная система въезда и выезда для путешественников (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства.