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12:34, 23 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный шашлык для майских праздников

Эндокринолог Островская назвала шашлык из куриных бедер самым полезным для ЖКТ

Фото: PxHere

Полезнее всего для ЖКТ шашлык из куриных бедер, считает эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Островская. Советы по приготовлению полезных вариантов главного блюда майских праздников она дала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Островская назвала самым низкокалорийным мясом для шашлыка с наименьшим содержанием жира грудку индейки. Однако шашлык из такого мяса получится сухим. При этом хорошим выбором, по мнению врача, станут куриные бедра. Эта часть курицы жирнее, чем грудка, но не такая жирная, как свинина.

Как правило, на шашлык берут более жирное мясо: оно не высохнет во время жарки. Чтобы сделать его полезнее, после приготовления наружный жир и все, что успело подгореть, нужно обязательно срезать. Это позволит избавиться от конечных продуктов гликирования, которые провоцируют старение организма и могут стать причиной развития онкологических заболеваний

Елена Островскаяэндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине

Еще одна рекомендация Островской — отказаться от использования майонеза и жирных соусов в качестве маринадов. Вместо них она рекомендовала ограничиться большим количеством лука и лимонным соком. Врач также посоветовала использовать для маринада яблочный, а не столовый уксус.

Сладкие маринады, например с апельсинами, карамелизуются при приготовлении и образовывают конечные продукты гликирования. Это вещества, которые провоцируют старение организма, ухудшают качество белка соединительной ткани коллагена, а также других белков в организме, например гемоглобина

Елена Островскаяэндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине
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Ранее хирург Александр Умнов призвал россиян забыть о некоторых популярных закусках к водке. Он призвал не сочетать с этим алкогольным напитком шашлык, жирные, копченые и жареные продукты. По его словам, они сами по себе трудно перевариваются, а если смешать их с водкой, нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок станет очень большой.

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      Наталья Обрядина
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