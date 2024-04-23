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09:32, 23 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за намерение воевать на стороне ВСУ

ФСБ: в Кемерове мужчину осудили на 9 лет за намерение воевать на стороне ВСУ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемерове суд приговорил к девяти годам лишения свободы 37-летнего местного жителя за намерение воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Кемеровской области.

Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 30, статьей 275 («Государственная измена») и частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, россиянин оштрафован на полмиллиона рублей.

По данным ведомства, осужденный общался с украинским координатором в мессенджере. Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию и отправил куратору. Однако в ноябре 2023 года мужчину задержали в аэропорту Кемерова. Он приобрел камуфляж, лекарства, средства связи и билеты, чтобы добраться до Украины.

Ранее стало известно, что россиянину дали срок за пропаганду терроризма и попытку вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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      Екатерина Кашурникова
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