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09:16, 23 апреля 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за попытку вступить в легион «Свобода России»

Россиянин получил срок за попытку вступить в легион «Свобода России»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россиянину дали срок за пропаганду терроризма и попытку вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, осужденный Александр Матхеев через мессенджер установил связь с куратором организации для выезда на территорию Украины. Он приобрел тактическое и военное оборудование, купил железнодорожные билеты, но в зале ожидания железнодорожной станции был задержан сотрудниками ФСБ. Выяснилось, что перед отъездом Матхеев также разместил в своей соцсети материалы, содержащие пропаганду терроризма.

Суд приговорил Матхеева к 10 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

4 апреля суд в Москве продлил арест москвичу Евгению Мищенко, который также пытался вступить в легион «Свобода России».

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      Владимир Седов
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