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17:57, 23 апреля 2024Россия

Россиянка родила сына с 12 пальцами на ногах

Женщина из Уфы родила третьего сына с 12 пальцами на ногах

Фото: Vanessa / Unsplash

Россиянка родила третьего сына с полидактилией — лишним пальцем на каждой ноге. О такой необычной наследственности рассказали в Перинатальном центре Уфы, где появился на свет мальчик с 12 пальцами.

Отмечается, что ранее в центр поступила женщина весом 145 килограммов при росте 151 сантиметр. Из-за лишнего веса врачам было трудно с помощью УЗИ рассмотреть какие-либо отклонения у мальчика. Однако сама пациентка предупредила, что пальцев у него может быть больше, чем надо. Все дело в том, что ее старшие дети тоже родились с полидактилией. Когда они были маленькими, женщина отвозила их на операцию в Санкт-Петербург, чтобы исправить ситуацию. Теперь это предстоит новорожденному.

Ранее сообщалось, что жительница Волжского в Волгоградской области родила четырех детей вопреки уговорам врачей не рожать из-за возможных проблем со здоровьем.

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      Анастасия Яланская
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