Российские фермеры вывезли севший в поле дрон ВСУ на тракторе и попали на видео

Shot опубликовал видео вывоза севшего в поле в Ульяновской области дрона ВСУ

В Ульяновской области фермеры на тракторе вывезли беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), севший в поле в Радищевском районе. Уборка дрона попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа грузят в прицеп и вывозят с поля. Судя по записи, дрон получил незначительные повреждения, однако его корпус остался целым.

По информации издания, беспилотник пытался атаковать Сызранский нефтеперерабатывающий завод, но, предварительно, его подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы в 20 километрах от объекта. После этого дрон в поле заметил местный рыбак. Перед тем как БПЛА вывезли фермеры, его обследовали представители силовых ведомств.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области нашли беспилотник. Идет ли речь о том же дроне, что подавили в Радищевском районе, неизвестно. БПЛА обнаружили 20 апреля, а спустя два дня вывезли. При этом принадлежность летательного аппарата не уточняется.