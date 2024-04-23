Российские военные показали захваченный танк Leopard ВСУ вблизи

Минобороны России опубликовало кадры ремонта захваченного танка Leopard ВСУ

Российские военные показали вблизи захваченный у Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкий танк Leopard. Кадры с ремонтом боевой машины опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

«Российские военнослужащие доставили в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" захваченный на авдеевском направлении немецкий танк Leopard», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны добавили, что в течение ближайшего времени российские техники заменят гусеничные ленты танка, после чего командование примет решение о дальнейшей транспортировке трофейной машины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры эвакуации танка. Операция происходила на авдеевском направлении.