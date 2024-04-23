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13:49, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Российский блогер продал ник в Telegram за миллионы рублей

Блогер Павел Федоров продал ник @pavel в Telegram за 8 миллионов рублей

Кадр: Pressfeed / Youtube

Российский блогер и медиаменеджер Павел Федоров продал никнейм @pavel в Telegram за несколько миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера, предприниматель Павел Дуров.

Дуров отметил, что Федоров одним из первых зарегистрировался в Telegram девять лет назад и занял ник @pavel. Недавно он выставил юзернейм на аукцион.

Ник купил криптобизнесмен с ником @founder, затем он подарил имя Дурову. Сумма сделки составила 15 миллионов тонкоинов (около восьми миллионов рублей). «Поздравляем Павла Федорова и благодарим за щедрый подарок. Это показывает, как пользователи Telegram выигрывают от прямого владения своими именами», — написал Дуров.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram появится криптовалюта. Он уточнил, что ей можно будет рассчитываться за стикеры и эмодзи, а также оставлять с их помощью чаевые и оплачивать покупки в онлайн-магазинах.

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