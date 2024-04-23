Российский десятиклассник представился Гитлером

В Кстово Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

В Кстово Нижегородской области десятиклассник представился Адольфом Гитлером и заставил других детей выкрикивать нацистские лозунги. Полиция привлекла юношу к ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

До этого в сети распространили данные, что в одной из школ Кстово старшеклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки.

В российском ведомстве разъяснили, что произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и передала информацию директору, а тот — в полицию.

На допросе юноша рассказал, что пытался таким образом отвлечь учащихся, которые мешали ему выполнять домашнее задание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге студент-медик оскорбил русский народ и заявил, что Россия не выживет без представителей среднеазиатских республик.