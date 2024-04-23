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15:35, 23 апреля 2024Россия

Российский десятиклассник представился Гитлером

В Кстово Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Кстово Нижегородской области десятиклассник представился Адольфом Гитлером и заставил других детей выкрикивать нацистские лозунги. Полиция привлекла юношу к ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

До этого в сети распространили данные, что в одной из школ Кстово старшеклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки.

В российском ведомстве разъяснили, что произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и передала информацию директору, а тот — в полицию.

На допросе юноша рассказал, что пытался таким образом отвлечь учащихся, которые мешали ему выполнять домашнее задание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге студент-медик оскорбил русский народ и заявил, что Россия не выживет без представителей среднеазиатских республик.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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