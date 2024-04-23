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16:23, 23 апреля 2024Моя страна

Российский студент стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

«МК»: студент Даниил Бологов из Орла стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

Фото: Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори

Студент колледжа Президентской академии в Орле Даниил Бологов стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на пресс-службу учебного учреждения.

Бологов выступал на спортивном мероприятии, которое прошло 12-14 апреля в городе Долгопрудный в Подмосковье, в составе сборной команды России. Молодой человек показал результат в подъеме 50 килограммов в дисциплине «строгий подъем на бицепс». Отмечается, что к соревнованиям его готовил профессиональный тренер Михаил Алехин.

По окончанию чемпионата Бологов получил диплом, золотую медаль, а также присвоение разряда «кандидат в мастера спорта России».

В марте стало известно, что пенсионер из Челябинской области поставил рекорд России по жиму штанги на 68-м году жизни. Сообщалось, что житель города Аши Александр Рябов ради спортивного интереса отправился на соревнования «Весенний вызов Урала», которые проходили в Уфе. Мужчина рассказал, что, сам того не ожидая, стал чемпионом.

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      Мария Винар
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