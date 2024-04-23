Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?

Канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил власти России в попытке «любой ценой присвоить» философа Иммануила Канта и его труды. По его словам, у президента России Владимира Путина нет оснований цитировать Канта, потому что политика российского лидера якобы противоречит основным учениям философа.

Почему Канта связали с Украиной?

По мнению канцлера Германии, несоответствие российской политики и идей Канта заключается в том, что в трактате «К вечному миру» философ закрепил право на самозащиту у тех, кто подвергся нападению. Эту мысль Шольц связал с якобы невозможностью мира на Украине на условиях, отличающихся от украинской «формулы мира».

Для Канта очевидно, что тому, на кого нападают, разрешается защищаться. И его не следует принуждать соглашаться на мирный договор, который агрессор заключает с недобрым намерением возобновить войну при первой же благоприятной возможности Олаф Шольц Канцлер Германии

Иммануил Кант Изображение: Wikipedia

В беседе с «Лентой.ру» младший научный сотрудник Социологического института РАН Сергей Ребров заявил о важности интерпретации в употреблении высказываний Канта и добавил, что Кант жил «в несколько других условиях», поэтому описанные в его трудах принципы «некорректно сопоставлять с нынешними реалиями».

Вопрос о том, кто является обороняющейся республикой, а кто нападает, это вопрос интерпретации. Чаще всего тот, кто нападает, или тот, кто как-то навязывает свою волю, никогда не признает этого факта. Достаточно вспомнить Югославию или даже нынешние бомбардировки Йемена — американские официальные лица всегда в первую очередь говорят, что они имеют право на самооборону Сергей Ребров Младший научный сотрудник Социологического института РАН

В феврале о прямом отношении немецкого философа к конфликту на Украине также заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая в ходе экспертной дискуссии.

Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

Свое высказывание глава региона объяснил тем, что философ «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», что создало новые социально-культурные условия. По мнению Алиханова, в работах Канта «началась» и Первая мировая война, и украинский конфликт.

Путин о Канте

В 2005 году Путин заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в части мирного разрешения межгосударственных споров.

Хочу напомнить одно обстоятельство, которое считаю чрезвычайно важным и для сегодняшнего дня. Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны Владимир Путин Президент России, 2005 год

В январе 2024 Путин вновь сослался на учения Канта, отметив, что «его призыв жить своим умом как нельзя актуален и сегодня».

Связь Канта с Россией

Философ Иммануил Кант родился и работал в прусском городе Кенигсберг, который с 1758 по 1762 год входил в состав Российской империи, так как был занят русскими войсками в ходе Семилетней войны (1756-1763 годы). В 1758 году жители города присягнули российской короне. В их числе был и Иммануил Кант, ставший подданным Российской империи. Затем Кенигсберг вновь отошел Пруссии. В 1945 году город стал частью СССР по итогам Великой Отечественной войны и был переименован в Калининград. В настоящее время гости города могут посетить могилу знаменитого философа у Кафедрального собора.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Историки не нашли свидетельств отказа Канта от подданства Российской империи. При этом Кант был немецкоязычным философом, а его труды причислены к направлению немецкой классической философии.

В связи с российским подданством Канта губернатор Алиханов назвал философа русским трофеем, как и «все, что вы видите в Калининградской области». С таким заявлением глава региона выступил 22 апреля.

Эксперт Сергей Ребров отметил, что «Кант был немцем, писал на немецком и жил на территории Восточной Пруссии, которая на данный момент принадлежит нескольким странам, включая Россию», однако Россия может претендовать на наследие великого философа благодаря адаптации его идей.