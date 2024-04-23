Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил власти России в попытке «любой ценой присвоить» философа Иммануила Канта и его труды. По его словам, у президента России Владимира Путина нет оснований цитировать Канта, потому что политика российского лидера якобы противоречит основным учениям философа.
Почему Канта связали с Украиной?
По мнению канцлера Германии, несоответствие российской политики и идей Канта заключается в том, что в трактате «К вечному миру» философ закрепил право на самозащиту у тех, кто подвергся нападению. Эту мысль Шольц связал с якобы невозможностью мира на Украине на условиях, отличающихся от украинской «формулы мира».
Для Канта очевидно, что тому, на кого нападают, разрешается защищаться. И его не следует принуждать соглашаться на мирный договор, который агрессор заключает с недобрым намерением возобновить войну при первой же благоприятной возможности
В беседе с «Лентой.ру» младший научный сотрудник Социологического института РАН Сергей Ребров заявил о важности интерпретации в употреблении высказываний Канта и добавил, что Кант жил «в несколько других условиях», поэтому описанные в его трудах принципы «некорректно сопоставлять с нынешними реалиями».
Вопрос о том, кто является обороняющейся республикой, а кто нападает, это вопрос интерпретации. Чаще всего тот, кто нападает, или тот, кто как-то навязывает свою волю, никогда не признает этого факта. Достаточно вспомнить Югославию или даже нынешние бомбардировки Йемена — американские официальные лица всегда в первую очередь говорят, что они имеют право на самооборону
В феврале о прямом отношении немецкого философа к конфликту на Украине также заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая в ходе экспертной дискуссии.
Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине
Свое высказывание глава региона объяснил тем, что философ «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», что создало новые социально-культурные условия. По мнению Алиханова, в работах Канта «началась» и Первая мировая война, и украинский конфликт.
Путин о Канте
В 2005 году Путин заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в части мирного разрешения межгосударственных споров.
Хочу напомнить одно обстоятельство, которое считаю чрезвычайно важным и для сегодняшнего дня. Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны
В январе 2024 Путин вновь сослался на учения Канта, отметив, что «его призыв жить своим умом как нельзя актуален и сегодня».
Связь Канта с Россией
Философ Иммануил Кант родился и работал в прусском городе Кенигсберг, который с 1758 по 1762 год входил в состав Российской империи, так как был занят русскими войсками в ходе Семилетней войны (1756-1763 годы). В 1758 году жители города присягнули российской короне. В их числе был и Иммануил Кант, ставший подданным Российской империи. Затем Кенигсберг вновь отошел Пруссии. В 1945 году город стал частью СССР по итогам Великой Отечественной войны и был переименован в Калининград. В настоящее время гости города могут посетить могилу знаменитого философа у Кафедрального собора.
Историки не нашли свидетельств отказа Канта от подданства Российской империи. При этом Кант был немецкоязычным философом, а его труды причислены к направлению немецкой классической философии.
В связи с российским подданством Канта губернатор Алиханов назвал философа русским трофеем, как и «все, что вы видите в Калининградской области». С таким заявлением глава региона выступил 22 апреля.
Эксперт Сергей Ребров отметил, что «Кант был немцем, писал на немецком и жил на территории Восточной Пруссии, которая на данный момент принадлежит нескольким странам, включая Россию», однако Россия может претендовать на наследие великого философа благодаря адаптации его идей.
У России был богатый опыт адаптации идей западных интеллектуалов — вспомним того же Карла Маркса. Если Россия может принять в себя наследие такого великого философа, как Маркс, почему нельзя то же самое сделать с Кантом?