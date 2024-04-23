Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 23 апреля 2024Мир

Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?

Канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил власти России в попытке «любой ценой присвоить» философа Иммануила Канта и его труды. По его словам, у президента России Владимира Путина нет оснований цитировать Канта, потому что политика российского лидера якобы противоречит основным учениям философа.

Почему Канта связали с Украиной?

По мнению канцлера Германии, несоответствие российской политики и идей Канта заключается в том, что в трактате «К вечному миру» философ закрепил право на самозащиту у тех, кто подвергся нападению. Эту мысль Шольц связал с якобы невозможностью мира на Украине на условиях, отличающихся от украинской «формулы мира».

Для Канта очевидно, что тому, на кого нападают, разрешается защищаться. И его не следует принуждать соглашаться на мирный договор, который агрессор заключает с недобрым намерением возобновить войну при первой же благоприятной возможности

Олаф ШольцКанцлер Германии
Иммануил Кант

Иммануил Кант

Изображение: Wikipedia

В беседе с «Лентой.ру» младший научный сотрудник Социологического института РАН Сергей Ребров заявил о важности интерпретации в употреблении высказываний Канта и добавил, что Кант жил «в несколько других условиях», поэтому описанные в его трудах принципы «некорректно сопоставлять с нынешними реалиями».

Вопрос о том, кто является обороняющейся республикой, а кто нападает, это вопрос интерпретации. Чаще всего тот, кто нападает, или тот, кто как-то навязывает свою волю, никогда не признает этого факта. Достаточно вспомнить Югославию или даже нынешние бомбардировки Йемена — американские официальные лица всегда в первую очередь говорят, что они имеют право на самооборону

Сергей РебровМладший научный сотрудник Социологического института РАН

В феврале о прямом отношении немецкого философа к конфликту на Украине также заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая в ходе экспертной дискуссии.

Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине

Антон АлихановГубернатор Калининградской области

Свое высказывание глава региона объяснил тем, что философ «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», что создало новые социально-культурные условия. По мнению Алиханова, в работах Канта «началась» и Первая мировая война, и украинский конфликт.

Путин о Канте

В 2005 году Путин заявил, что Россия старается придерживаться учения Канта в части мирного разрешения межгосударственных споров.

Хочу напомнить одно обстоятельство, которое считаю чрезвычайно важным и для сегодняшнего дня. Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны

Владимир ПутинПрезидент России, 2005 год

В январе 2024 Путин вновь сослался на учения Канта, отметив, что «его призыв жить своим умом как нельзя актуален и сегодня».

Связь Канта с Россией

Философ Иммануил Кант родился и работал в прусском городе Кенигсберг, который с 1758 по 1762 год входил в состав Российской империи, так как был занят русскими войсками в ходе Семилетней войны (1756-1763 годы). В 1758 году жители города присягнули российской короне. В их числе был и Иммануил Кант, ставший подданным Российской империи. Затем Кенигсберг вновь отошел Пруссии. В 1945 году город стал частью СССР по итогам Великой Отечественной войны и был переименован в Калининград. В настоящее время гости города могут посетить могилу знаменитого философа у Кафедрального собора.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Историки не нашли свидетельств отказа Канта от подданства Российской империи. При этом Кант был немецкоязычным философом, а его труды причислены к направлению немецкой классической философии.

В связи с российским подданством Канта губернатор Алиханов назвал философа русским трофеем, как и «все, что вы видите в Калининградской области». С таким заявлением глава региона выступил 22 апреля.

Эксперт Сергей Ребров отметил, что «Кант был немцем, писал на немецком и жил на территории Восточной Пруссии, которая на данный момент принадлежит нескольким странам, включая Россию», однако Россия может претендовать на наследие великого философа благодаря адаптации его идей.

У России был богатый опыт адаптации идей западных интеллектуалов — вспомним того же Карла Маркса. Если Россия может принять в себя наследие такого великого философа, как Маркс, почему нельзя то же самое сделать с Кантом?

Сергей РебровМладший научный сотрудник Социологического института РАН
Что думаешь? Оцени!
      Максим ГабриелянЕлизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?

      Российская авиакомпания засудит плевавшего в людей пассажира на 800 тысяч рублей

      В Госдуме объяснили отсутствие у россиян денег на ипотеку

      Власти повысили прогноз роста экономики России

      Селин Дион рассказала об отнявшем у нее силы вручении «Грэмми» Тейлор Свифт

      В Комсомольске-на-Амуре завели дело после ранения грабителем полицейского

      Снявшийся в «Доме-2» блогер пожаловался на насмешки от коллег

      Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО

      Диджея из Ямала включили в топ-10 лучших по версии Forbes

      Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в руину имени Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше