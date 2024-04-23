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13:03, 23 апреля 2024Мир

Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

Шольц: Россия пытается присвоить Канта и его труды
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Россия пытается присвоить себе философа Иммануила Канта и его труды, не имея на это ни малейшего основания. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова передает Welt.

Шольц заявил, что Россия предпринимает попытки «любой ценой присвоить Канта и его работы» при том, что ее политика якобы противоречит основным положениям его учений.

В связи с этим канцлер Германии запретил президенту России Владимиру Путину цитировать философа, так как у российского лидера «нет ни малейших оснований ссылаться на Канта».

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Иммануил Кант является русским трофеем, как и «все, что вы видите» в российском эксклаве.

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      Елизавета Мытарева
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