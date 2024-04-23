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16:31, 23 апреля 2024Культура

Селин Дион рассказала об отнявшем у нее силы вручении «Грэмми» Тейлор Свифт

Селин Дион заявила, что вручение «Грэмми» Тейлор Свифт отняло много сил

Фото: Christopher Polk / Billboard / Getty Images

Неизлечимо больная канадская певица Селин Дион впервые высказалась о скандальном моменте вручения премии «Грэмми» американской певице Тейлор Свифт. Ее слова приводит Vogue.

«Это отняло у меня много сил. Но мой сын Рене-Шарль был там и поддержал меня», — рассказала артистка. При этом она отметила, что для нее было большой честью вручать премию Свифт в номинации «Альбом года».

«Сейчас лучшее время ее жизни, и награду ей вручаю именно я. И всегда так трогательно, когда тебе аплодируют стоя», — заявила исполнительница.

Ранее Тейлор Свифт раскритиковали за ее поведение на церемонии вручения премии «Грэмми». Недовольство зрителей вызвало то, что артистка проигнорировала Селин Дион, когда та вручала ей награду. Певица пропустила поздравления исполнительницы, выхватив статуэтку из ее рук и удивляясь своей победе. Позже в сети появилась фотография, на которой Свифт обнимает Дион за кулисами шоу.

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      Варвара Кошечкина
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