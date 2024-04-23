Сокращение поставок оборудования из Китая в Россию объяснили

В НИУ ВШЭ назвали снижение поставок оборудования из Китая естественным процессом

Сокращение поставок оборудования из Китая в Россию, зафиксированное в марте, является естественным последствием ситуации, возникшей на фоне шока от необходимости заместить поставки Запада, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Его мнение приводят «Известия».

«Ситуация нормализуется, острота проблемы тоже снижается», — объяснил эксперт. Он также отметил, что КНР является хотя и очень важным, но не единственным поставщиком такой продукции в РФ. По словам Данильцева, электротехнику и другое оборудование на российский рынок поставляют также Турция, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия и другие страны.

Ранее стало известно, что прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования и механизмов, а также их частей и принадлежностей сократились в начале весны на 15 процентов год к году. Снижение экспорта по данной категории продукции произошло впервые с конца 2022 года.