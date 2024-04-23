Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 23 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил о возможной смерти украинки Натальи Вовк
Наталья Вовк

Наталья Вовк. Фото: ФСБ РФ

Украинки Натальи Вовк (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемой в расправе над журналисткой Дарьей Дугиной, вероятно, уже самой нет в живых. Ее возможную судьбу в беседе с NEWS.ru раскрыл бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По словам экс-подполковника, женщина была слишком ценным свидетелем и могла многое рассказать о подготовке к преступлению, в том числе раскрыть имена организаторов и подельников. В случае ее задержания российскими спецслужбами общественность бы узнала всю «неприглядную правду» о деятельности Украины, уверен он.

«Думаю, велика вероятность того, что мы никогда ее (Вовк — прим. «Ленты.ру») не увидим и не услышим», — заявил Прозоров.

Подрыв автомобиля Дугиной произошел 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Ее Toyota Land Cruiser загорелась в районе поселка Большие Вяземы, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше