Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил о возможной смерти украинки Натальи Вовк

Украинки Натальи Вовк (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемой в расправе над журналисткой Дарьей Дугиной, вероятно, уже самой нет в живых. Ее возможную судьбу в беседе с NEWS.ru раскрыл бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По словам экс-подполковника, женщина была слишком ценным свидетелем и могла многое рассказать о подготовке к преступлению, в том числе раскрыть имена организаторов и подельников. В случае ее задержания российскими спецслужбами общественность бы узнала всю «неприглядную правду» о деятельности Украины, уверен он.

«Думаю, велика вероятность того, что мы никогда ее (Вовк — прим. «Ленты.ру») не увидим и не услышим», — заявил Прозоров.

Подрыв автомобиля Дугиной произошел 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Ее Toyota Land Cruiser загорелась в районе поселка Большие Вяземы, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.