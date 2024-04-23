Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 23 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

Глава ОВА Синегубов: в Харькове отсутствует телевещание после удара
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Синегубов прокомментировал удар Вооруженных сил (ВС) России по харьковской телевышке 22 апреля. Он сообщил, что в городе и ряде населенных пунктов Харьковской области отсутствует сигнал цифрового вещания. По информации чиновника, взрыв на объекте произошел на высоте 140 метров, высота вышки до удара составляла 250 метров.

«Харьковчане могут подключать спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают», — сообщил глава Харьковской ОВА. Он добавил, что специалисты анализируют последствия удара и степень повреждения телевизионного оборудования.

22 апреля ВС России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко. В результате взрыва от конструкции поднялся столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть оторвалась и упала вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

      Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

      Трампа уличили в двуличности после критики Байдена

      Раскрыта природа загадочных объектов в космосе

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

      Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без загранпаспорта и визы. Куда поехать на праздники?

      ФСБ задержала третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ

      Супруга погибшего наемника призвала хорошо подумать перед отправкой на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше