Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

Глава ОВА Синегубов: в Харькове отсутствует телевещание после удара

После удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует цифровое телевещание. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Синегубов прокомментировал удар Вооруженных сил (ВС) России по харьковской телевышке 22 апреля. Он сообщил, что в городе и ряде населенных пунктов Харьковской области отсутствует сигнал цифрового вещания. По информации чиновника, взрыв на объекте произошел на высоте 140 метров, высота вышки до удара составляла 250 метров.

«Харьковчане могут подключать спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают», — сообщил глава Харьковской ОВА. Он добавил, что специалисты анализируют последствия удара и степень повреждения телевизионного оборудования.

22 апреля ВС России нанесли удар по телевышке в Харькове на улице Деревянко. В результате взрыва от конструкции поднялся столб дыма, после чего ее длинная верхняя часть оторвалась и упала вниз.