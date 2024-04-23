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09:05, 23 апреля 2024Путешествия

Турист описал поездку на поезде по КНДР фразой «альтернативная реальность»

Daily Mail: тревел-блогер удивился количеству алкоголя на борту поезда в КНДР

Фото: Unsplash

Британский тревел-блогер проехался на поезде по Северной Корее и удивился количеству алкоголя на борту. Своими впечатлениями он поделился с изданием Daily Mail.

40-летний путешественник Энтони Миддлтон прибыл в столицу КНДР на Пхеньянском экспрессе из Китая и описал поездку фразой «альтернативная реальность». Британец рассказал, что в пути его телефон проверили на наличие оппозиционных материалов. Он специально заранее удалил все провокационные фото, однако в итоге экспертиза заняла всего несколько секунд.

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Миддлтон рассказал, что в поезде были чистые вагоны, краны с горячей водой для чая и вагон-ресторан, где можно было купить северокорейские продукты. По мнению туриста, еда там была не такой вкусной, как на Западе. Британец удивился тому, что в поезде регулярно подавали пиво и соджу (корейскую водку), из-за чего поездка вышла «очень пьяной».

«Было постоянно холодно и, как и ожидалось, немного грубовато. Но мне удалось увидеть сельскую местность Северной Кореи», — добавил Миддлтон.

Ранее россиянам предложили отдохнуть на пляжных курортах Северной Кореи. Для путешественников уже разработали программы летних туров продолжительностью от 8 до 12 дней.

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      Мария Борисова
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