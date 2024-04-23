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22:34, 23 апреля 2024Путешествия

Turkish Airlines перевела памятку для российских туристов

Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян

Фото: Stringer / Reuters

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку, разъясняющую правила въезда в страны Латинской Америки. Текст опубликован на сайте перевозчика.

«Дополнительные меры контроля могут применяться к нашим пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию», — говорится в памятке.

Например, для въезда в Мексику пассажиру нужно иметь электронную визу и обратный билет. Также на момент прибытия у туриста должно быть забронировано место в гостинице на весь период нахождения в стране.

Ранее российским путешественникам посоветовали не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».

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      Евгений Силаев
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