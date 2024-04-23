Украину предупредили об уничтожении Россией новых поставок вооружений
Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Россия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По его мнению, Соединенные Штаты передадут Украине артиллерию и поставят несколько систем ПВО, способных сбивать самолеты, беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты. При этом эксперт предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что истребители Российской армии, которые сбрасывают планирующие бомбы, могут летать на большом расстоянии и находиться вне зоны действия любых систем ПВО.
В начале апреля американский экономист Джеффри Сакс заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. По его мнению, от передачи ВСУ новой помощи выиграют лишь американские производители оружия.