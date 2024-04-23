Украину предупредили об уничтожении Россией новых поставок вооружений

Профессор Миршаймер: Россия легко уничтожит новые поставки вооружений Украине

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Россия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его мнению, Соединенные Штаты передадут Украине артиллерию и поставят несколько систем ПВО, способных сбивать самолеты, беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты. При этом эксперт предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что истребители Российской армии, которые сбрасывают планирующие бомбы, могут летать на большом расстоянии и находиться вне зоны действия любых систем ПВО.

В начале апреля американский экономист Джеффри Сакс заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. По его мнению, от передачи ВСУ новой помощи выиграют лишь американские производители оружия.