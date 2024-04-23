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16:40, 23 апреля 2024Силовые структуры

В ДНР осудили солдата Национальной гвардии Украины за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР суд приговорил солдата Национальной гвардии Украины к 22,5 года колонии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил старшего пулеметчика роты оперативного назначения 21-й отдельной бригады охраны гражданского порядка Национальной гвардии Украины старшего солдата Дмитрия Вихора к 22,5 года лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя из пулемета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Вихор признан виновным по статьям о покушении на убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении определенной социальной группы и о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 17 марта 2022 года обвиняемый находился на наблюдательном пункте, расположенном на крыше четырехэтажного здания, на территории заброшенной воинской части в Мариуполе. Тогда из пулемета Калашникова он произвел не менее 20 выстрелов в сторону жителя города. Уточняется, что военнослужащий открыл огонь по мужчине на почве ненависти к гражданам и на основании предположения, что пострадавший оказывал содействие Вооруженным силам России и войскам Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил пулеметчика морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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      Анна Габай
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