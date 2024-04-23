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13:30, 23 апреля 2024Мир

В ЕС одобрят одни из самых жестких санкций против Китая

Euractiv: ЕС одобрит одни из самых жестких санкций против Китая

Фото: Ng Han Guan / Pool / Reuters

В Европейском парламенте (ЕП) поддержат санкции на запрет продукции, произведенной с использованием принудительного труда. В законе напрямую не упоминается Китай, но многие законодатели надеются, что это будут одни из самых жестких мер в отношении Пекина из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает портал Euractiv.

«Для Европейского союза (ЕС), который должен быть мировым чемпионом в продвижении ценностей, просто неприемлемо продолжать импортировать и продавать в наших магазинах продукцию, изготовленную кровью и слезами на каком-то этапе их цепочки поставок», — заявила инициировавшая законопроект депутат Мария Мануэль Лейтао Маркес.

Новые правила дадут Европейской комиссии (ЕК) право начинать расследования в случае возникновения подозрений в отношении цепочек поставок в странах за пределами сообщества. Если использование принудительного труда будет доказано, чиновники будут конфисковывать продукцию на границах и приказывать ее изъять с европейского рынка и из интернет-магазинов.

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Издание отмечает, что подобная мера рискует усилить напряженность отношений Брюсселя и Пекина, так как законопроект во многом дублирует аналогичную меру, принятую в США в 2021 году. Кроме того, Лейтао Маркес напрямую призвала к тесному сотрудничеству с Вашингтоном по данному вопросу.

В 2021 году США приняли закон, который ограничил импорт продукции из СУАР. Это решение стало одной из ключевых мер в администрации президента США Джо Байдена по сдерживанию Китая.

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      Дарья Устьянцева
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