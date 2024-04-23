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11:48, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Харьковской ОВА назвали условие восстановления телевышки

Харьковская ОВА: восстановить телевышку возможно только после завершения боев

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Восстановить разрушенную телевышку в Харькове возможно только после завершения боевых действий. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации (ОВА) Иван Сокол, сообщает NV.ua.

Сокол прокомментировал последствия удара Вооруженных сил (ВС) России по харьковской телевышке 22 апреля. Он подчеркнул, что специалисты оценят возможность восстановления объекта после разбора поврежденной аппаратуры.

«Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня — прим. «Ленты.ру») была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий», — заявил чиновник. По его мнению, ВС России целенаправленно били по объекту.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и ряде населенных пунктов Харьковской области отсутствует сигнал цифрового вещания после удара по телевышке.

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      Юрий Леонов
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