В Италии заявили о неизменности ситуации на Украине из-за поставок оружия США

Генерал Трикарико: поставки нового оружия США не изменят ситуацию на Украине

Поставки нового оружия США Украине, включая ракеты дальнего радиуса действия, не изменят общую ситуацию на фронте, поскольку преимущество российской армии сохраняется. Об это заявил бывший начальник генштаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико, сообщает Quotidiano Nazionale.

«[Иностранные поставки оружия] могут помочь немного стабилизировать ситуацию, но не изменить общую картину [на украинском фронте]. В настоящий момент преимущество на российской стороне, хотя пока это не победа», — подчеркнул он.

По словам генерала, до этого момента США избегали поставок оружия дальнего радиуса действия, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Крылатые ракеты могут поражать цели за сотни километров», — объяснил эксперт.

Трикарико отметил, что конфликт должен быть разрешен мирным путем, а у китайского мирного плана есть перспективы. «Там два главных пункта: отвод российских войск при признании границ, установленных ООН при соблюдении прав русскоговорящего населения [Украины]. И второй — ни одна страна не может укреплять свое влияние за счет других, это послание НАТО, чтобы прекратить расширение альянса», — заключил он.

Ранее МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине и критике отношений с Россией. В китайском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такие действия являются очень безответственными.