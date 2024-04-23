В ЛНР рассказали о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной

Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой в районе Сватово и Кременной

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о трудном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селах около городов Сватово и Кременная. Он рассказал в беседе с РИА Новости, что на занятых территориях украинские войска испытывают сложности с логистикой.

«Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на логистике», — отметил военный эксперт. Марочко добавил, что дополнительные проблемы военным ВСУ создает недостаток механиков-водителей и транспорта.

Ранее Марочко рассказал, что российским войскам удалось выровнять линию фронта на некоторых участках сватовско-кременского направления в ЛНР. По его словам, военные также смогли закрепиться на новых рубежах для дальнейшего продвижения по территории республики.