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07:53, 23 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной

Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой в районе Сватово и Кременной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о трудном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селах около городов Сватово и Кременная. Он рассказал в беседе с РИА Новости, что на занятых территориях украинские войска испытывают сложности с логистикой.

«Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на логистике», — отметил военный эксперт. Марочко добавил, что дополнительные проблемы военным ВСУ создает недостаток механиков-водителей и транспорта.

Ранее Марочко рассказал, что российским войскам удалось выровнять линию фронта на некоторых участках сватовско-кременского направления в ЛНР. По его словам, военные также смогли закрепиться на новых рубежах для дальнейшего продвижения по территории республики.

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      Маргарита Пименова
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