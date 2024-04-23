В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ в Часовом Яре

Марочко: ВСУ наносят на здания в Часовом Яре ложные надписи о гражданских внутри

В Часовом Яре военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово наносят на здания ложные надписи о присутствии внутри гражданских. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, они наносят «в большей степени не соответствующие действительности» надписи на входные двери подъездов и подвальных помещений, пытаясь таким образом осложнить российским войскам штурм города.

21 апреля офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявлял о продвижении российских военных к Часову Яру. Он уточнил, что боестолкновения уже происходят в уничтоженных еще год назад окрестностях города, где нет каких-либо жестких укреплений.