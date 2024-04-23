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16:16, 23 апреля 2024Россия

В Минздраве объяснили попадание йода под ограничения

В Минздраве заявил, что йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Спиртовой раствор йода, который продается в российских аптеках, попал под ограничения из-за занесения его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Это произошло из-за технической ошибки, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

23 апреля в распоряжении агентства появилось письмо Минздрава России, из которого следовало, что йод попал в список препаратов ПКУ.

В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциация заявили, что в связи с этим пациенты для нанесения йодовой сетки должны пойти к врачу, чтобы получить рецепт на бланке строгой отчетности.

Кузнецов пояснил, что спиртовой раствор йода не входил в перечень препаратов ПКУ. «При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», — сказал помощник министра здравоохранения.

Ранее правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом. В частности, для пациентов с рассеянным склерозом в перечень включили сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб.

ЖЗЛ
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