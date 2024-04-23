В Москве врачи попытались спустить с 4-го этажа 300-килограммовую пациентку

В Москве врачи и спасатели спустили с четвертого этажа 300-килограммовую женщину

В Москве врачи скорой помощи и спасатели смогли вызволить из многоквартирного дома 300-килограмовую пациентку. Спасение женщины попало на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых оператором издания, видно, как россиянку на носилках пытаются спустить с четвертого этажа по узким лестничным пролетам. Судя по записи, пациентку удалось вынести на улицу и погрузить в машину скорой помощи.

Как пишет канал, предварительно, у 56-летней москвички из Тимирязевского района случился сердечный приступ. Поимо этого, у нее выявили сильные проблемы с ногами. Как стало известно, женщина несколько месяцев не вставала с постели.

Похожий случай произошел в Москве 11 апреля. Тогда спасатели четыре часа вызволяли из квартиры 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов. Чтобы живущий на первом этаже мужчина оказался на улице, сотрудникам МЧС пришлось спиливать оконную раму. Однако, в больнице медикам не удалось спасти мужчине жизнь.