В Одессе раздался еще один взрыв

«Зеркало недели»: в Одессе раздался новый мощный взрыв

Новый мощный взрыв раздался в Одессе на фоне тревоги. Об этом сообщает в Telegram издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики.

Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее в ночь на вторник, 23 апреля, в Одессе уже звучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

19 апреля Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, в результате атаки были повреждены два терминала. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, целью удара российских войск был припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту.