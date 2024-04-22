В Одессе произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».

В 1:33 по местному времени (совпадает с московским) была объявлена воздушная тревога, после чего почти сразу начали раздаваться взрывы.

Также воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

О взрывах в Одесской области сообщалось и прошлой ночью.

19 апреля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, в результате атаки были повреждены два терминала.