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02:02, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Одессе прогремели взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».

В 1:33 по местному времени (совпадает с московским) была объявлена воздушная тревога, после чего почти сразу начали раздаваться взрывы.

Также воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

О взрывах в Одесской области сообщалось и прошлой ночью.

19 апреля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, в результате атаки были повреждены два терминала.

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      Марина Совина
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