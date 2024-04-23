Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 23 апреля 2024Мир

В России прокомментировали выделение Британией помощи Украине

Посольство РФ связало помощь Лондона с прекращением консульской помощи украинцам

Фото: Aleks Marinkovic / Unsplash

Посольство России в Лондоне прокомментировало выделение Великобританией помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии заявили, что это объявление неслучайно совпало с решением украинских властей прекратить предоставление консульских услуг гражданам страны призывного возраста за рубежом.

«Явно исполняя свою часть "сделки", режим Владимира Зеленского активизирует мобилизационные мероприятия, призванные загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по доверенности" против России"», — подчеркнули в посольстве.

Представители дипмиссии добавили, что происходящее чревато для Украины и граждан страны катастрофическим сценарием.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов) в качестве военной помощи. Это крупнейшая сумма, которую королевство выделяло на нужды Украины. По словам политика, защита Украины от России жизненно важна для безопасности Великобритании и всей Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

      В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

      Украину предупредили об уничтожении Россией новых поставок вооружений

      Опасность атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

      Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД

      Названо грозящее замглавы Минобороны возможное наказание

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

      Финальное рассмотрение закона по Украине в США запланировали на утро среды

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      В России прокомментировали выделение Британией помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше