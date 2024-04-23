Посольство РФ связало помощь Лондона с прекращением консульской помощи украинцам

Посольство России в Лондоне прокомментировало выделение Великобританией помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии заявили, что это объявление неслучайно совпало с решением украинских властей прекратить предоставление консульских услуг гражданам страны призывного возраста за рубежом.

«Явно исполняя свою часть "сделки", режим Владимира Зеленского активизирует мобилизационные мероприятия, призванные загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по доверенности" против России"», — подчеркнули в посольстве.

Представители дипмиссии добавили, что происходящее чревато для Украины и граждан страны катастрофическим сценарием.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов) в качестве военной помощи. Это крупнейшая сумма, которую королевство выделяло на нужды Украины. По словам политика, защита Украины от России жизненно важна для безопасности Великобритании и всей Европы.