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10:24, 23 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе пожилой мужчина приставал к школьнице на детской площадке

В Екатеринбурге пожилой мужчина приставал к 10-летней девочке на площадке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге пожилой мужчина домогался десятилетней девочки на детской площадке. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, инцидент произошел вечером в прошедшее воскресенье, 21 апреля, на улице Родонитовой. Мужчина подсел на скамейку к школьнице, начал приставать к ней и говорить непристойные вещи. Потерпевшая убежала домой. Она смогла записать диалог с незнакомцем на диктофон. С этой записью семья обратилась в полицию.

Теперь правоохранители ищут злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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