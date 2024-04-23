В российском регионе начальник отдела налоговой получил многомиллионную взятку

Под Новосибирском задержали начальника отдела налоговой за взятку в 5 млн рублей

В Новосибирской области задержали начальника отдела налоговой за многомиллионную взятку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, за пять миллионов рублей мужчина должен был помочь местной фирме пройти налоговую проверку и подтасовать ее результаты. Часть суммы сотруднику передали через посредника, но за ним уже следили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который запросил взятку в 12 миллионов рублей.