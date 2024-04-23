В российском регионе сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка атаки Киева на территорию региона была пресечена около 21:50 по московскому времени во вторник, 23 апреля. Дрон уничтожен.

Ранее в Белгороде была объявлена опасность атаки БПЛА.

В ночь на 23 апреля в небе над Белгородом было сбито несколько воздушных целей ВСУ. Перед этим в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, также получил повреждения фасад здания.