В Совбезе заявили о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР

Патрушев рассказал о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР

Россия и Китай хотят усилить взаимодействие по линии спецслужб и силовых органов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Росиии Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином, сообщает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что стороны намерены продолжать диалог, а также консультироваться по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка.

Ранее стало известно, что граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию.

