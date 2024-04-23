Силовые структуры
В Совбезе заявили о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР
Патрушев рассказал о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР
Россия и Китай хотят усилить взаимодействие по линии спецслужб и силовых органов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Росиии Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином, сообщает ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что стороны намерены продолжать диалог, а также консультироваться по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка.
Ранее стало известно, что граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию.