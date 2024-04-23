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21:22, 23 апреля 2024Мир

В США указали на эффективность планирующих бомб ВС России

Риттер: ВС РФ могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ

Фото: Craig Drezek / flickr.com

Российские военные могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). На это указал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.

«Россия уничтожила украинские системы противовоздушной обороны до такой степени, что теперь они могут сбрасывать планирующие бомбы на любые цели ВСУ», — уточнил он.

Эксперт заявил, что Москва наладила массовое производство данного вида вооружений. Российские военные наносят удары по украинским позициям. В результате этого от них ничего не осталось, резюмировал Риттер.

Ранее аналитик Майк Саттон заявил, что Вооруженные силы России существенно превосходят возможности военно-промышленного комплекса стран Запада.

По словам эксперта, российские военные улучшают оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения точных ударов.

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      Марина Совина
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