Россияне назвали любимые виды варенья

«Туту.ру»: варенье из сосновых шишек назвали любимым необычным вареньем россиян

Россияне назвали варенье из сосновых шишек и инжира любимым необычным вареньем. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, большинство российских путешественников отдали голос за варенье из сосновых шишек (14,14 процента), популярное в разных регионах Сибири. «Шишки для приготовления используют зеленые, а собирать их нужно в теплое время года: как правило, в мае и июне», — говорится в материале.

На втором месте в рейтинге оказалось варенье из инжира, производимое в Дагестане, — за него проголосовали 10,76 процента россиян. «На юге Дагестана готовят варенье из инжира и лимонов. У инжира отрезают хвостики и режут плоды на небольшие кусочки. Лимоны и инжир смешивают с сахаром и варят на медленном огне», — уточнили эксперты сервиса.

Кроме того, в список попало мятное варенье из Алтая (10,52 процента голосов), которое получает необычный мятно-хвойный вкус из-за добавления молодых веток сосны. За ним последовало морошковое варенье из Карелии (10,1 процента), обладающее противовоспалительными свойствами.

Также россияне голосовали за варенье из крыжовника (9,46 процента), из зеленого грецкого ореха (8,34 процента), одуванчиков (6,88 процента), шелковицы (5,64 процента), огурца (6,19 процента), лимонника (4,91 процента), арбузных корок (4,88 процента) и морского шиповника (4,84 процента).

Ранее в апреле российские туристы, опрошенные сервисом «Туту.ру», рассказали о самых любимых сладостях. Среди лидеров оказались татарский и башкирский чак-чак, тульские пряники, конфеты московских кондитерских фабрик и калининградский марципан.