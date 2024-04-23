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12:01, 23 апреля 2024Экономика

Власти обсудят меры господдержки для «Русала»

Замглавы Минпромторга Евтухов: в России обсудят меры господдержки для «Русала»
Виктор Евтухов

Виктор Евтухов . Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские власти проанализируют мировой баланс на рынке алюминия и в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для «Русала», сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, которого цитирует ТАСС.

По словам замминистра, речь идет о возможной отмене экспортных пошлин и закупках продукции компании в госрезерв. Также он назвал маловероятной ситуацию, при которой «отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли, каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны».

Ранее Минфин США проинформировал о введении запрета на поставки в страну алюминия, меди и никеля из РФ. На отечественную продукцию, произведенную до 13 апреля 2024 года, его действие распространяться не будет. К запрету присоединилась Великобритания. В свою очередь Евтухов напомнил, что новые ограничения касаются только первичного алюминия и не затрагивают продукцию, произведенную из этого российского металла.

В самом «Русале» отмечали, что указанные санкции не скажутся на поставках, а также не повлияют на производство и системы качества компании. Спрос на отечественный металл со стороны потребителей из других стран там назвали по-прежнему высоким.

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      Дмитрий Воронин
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