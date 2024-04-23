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11:30, 23 апреля 2024Россия

Власти опровергли отсутствие компенсаций у вдовы бойца СВО в затопленном Орске

Власти Оренбужья опровергли отсутствие компенсаций у вдовы бойца СВО из Орска

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Информация о том, что вдова бойца специальной военной операции, которая проживает в затопленном Орске, не получила выплаты после потери супруга, не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области, передает РИА Новости.

Так власти прокомментировали слова жительницы Орска, которая пожаловалась мэру города Василию Козупице на отсутствие водоснабжение и невыплату денежных компенсаций. Прокуратура российского региона впоследствии начала проверку.

«Социальные службы города выясняют обстоятельства этой женщины. На данный момент известно, что женщина прописана в Санкт-Петербурге, полгода назад приехала в Орск, остановилась у знакомых, не прописана в Орске, нигде официально не работает», — сообщили в областном правительстве.

Там добавили, что участник СВО, о котором она рассказывала мэру Орска, оказался не женат. Региональные выплаты получила его мать, которая также не жаловалась на неполучение федеральных денежных компенсаций.

Орск затопило 5 апреля после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты. В регионе оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков. Впоследствии вода из Орска начала уходить, однако власти предупредили об угрозе повторного затопления города.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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