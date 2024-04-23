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18:24, 23 апреля 2024Забота о себе

Врач назвала неочевидную причину образования тромбов

Кардиолог Чехоева: тромбы могут образовываться из-за повышенного пульса

Фото: jesse orrico / Unsplash

Кардиолог Диана Чехоева предупредила, что повышенный пульс может стать причиной образования смертельно опасных тромбов. Неочевидную причину развития заболевания врач назвала в Telegram-канале клинического госпиталя MD Group.

Кардиолог объяснила, что повышение пульса, возникающее во время занятий спортом или в качестве реакции организма на стресс, считается нормой. Однако в других случаях учащенный пульс может быть признаком проблем со здоровьем: нарушения сердечного ритма, сердечной недостаточности, анемии, заболеваний щитовидной железы, продолжила доктор.

Учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма, таком как фибрилляция предсердий

Диана Чехоевакардиолог

Чехоева обратила внимание на то, что тромбы представляют смертельную опасность, так как, оторвавшись, могут попасть в кровоток. При этом многократно увеличивается риск развития инсульта. Чтобы избежать их образования, необходимо обращаться к врачу, если пульс постоянно держится на высокой отметке, заключила кардиолог.

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      Алиса Дмитриева
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