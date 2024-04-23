Врач предостерег от ошибок при поедании рыбных консервов

Гастроэнтеролог Белоусов: рыбные консервы лучше есть один-два раза в неделю

Даже в консервированном виде рыба сохраняет изрядную часть полезных свойств, однако есть ее нужно правильно, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. От распространенных ошибок, которые допускают при поедании рыбных консервов, он предостерег в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он напомнил, что при изготовлении консервов используют много соли и специй. Белоусов объяснил, что это значительно увеличивает содержание натрия в продукте, а натрия в рационе должно быть меньше, чем калия, так как в противном случае в организме нарушается водно-солевой баланс.

Врач отметил, что рыбные консервы с учетом того количества соли, которое в них есть, лучше всего есть один-два раза в неделю. «И это совсем не баночка сайры, употребленная в охотку. Стандарты консервирования предусматривают один-три процента соли, а норма приема поваренной соли для здорового человека — два-три грамма в сутки. Так что даже полбанки консервов перекроет ее», — предостерег доктор.

Консервированную рыбу, по словам врача, лучше всего употреблять с овощами и зеленью — например, в салатах, в том числе праздничных. «Но не стоит сочетать жирную рыбу с источниками крахмала: картофелем, кукурузой, свеклой или рисом», — предупредил Белоусов.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая назвала правила хранения продуктов в холодильнике без потери их качеств. По словам Парецкой, вне холодильника нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.