Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 23 апреля 2024Забота о себе

Врач предостерег от ошибок при поедании рыбных консервов

Гастроэнтеролог Белоусов: рыбные консервы лучше есть один-два раза в неделю

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Даже в консервированном виде рыба сохраняет изрядную часть полезных свойств, однако есть ее нужно правильно, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. От распространенных ошибок, которые допускают при поедании рыбных консервов, он предостерег в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он напомнил, что при изготовлении консервов используют много соли и специй. Белоусов объяснил, что это значительно увеличивает содержание натрия в продукте, а натрия в рационе должно быть меньше, чем калия, так как в противном случае в организме нарушается водно-солевой баланс.

Врач отметил, что рыбные консервы с учетом того количества соли, которое в них есть, лучше всего есть один-два раза в неделю. «И это совсем не баночка сайры, употребленная в охотку. Стандарты консервирования предусматривают один-три процента соли, а норма приема поваренной соли для здорового человека — два-три грамма в сутки. Так что даже полбанки консервов перекроет ее», — предостерег доктор.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Консервированную рыбу, по словам врача, лучше всего употреблять с овощами и зеленью — например, в салатах, в том числе праздничных. «Но не стоит сочетать жирную рыбу с источниками крахмала: картофелем, кукурузой, свеклой или рисом», — предупредил Белоусов.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая назвала правила хранения продуктов в холодильнике без потери их качеств. По словам Парецкой, вне холодильника нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Крымские депутаты забыли выключить микрофон во время заседания

      Россиянам назвали самые модные вещи в гардеробе на весну

      Пользователи потеряли интерес к Apple Vision Pro

      Кинокритик назвал главную опасность для Кологривого

      Энн Хэтэуэй призналась в принудительных поцелуях на кастинге в Голливуде

      В Совбезе заявили о намерении усилить взаимодействие по линии спецслужб с КНР

      Канадская оборонная компания предложила поставить Германии технику для Украины

      Россияне стали массово бронировать отели для богачей в Турции

      Бывший чемпион UFC пожаловался на «медленную смерть» США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше