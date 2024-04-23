Взрывы произошли в Полтавской области

В Кременчуге Полтавской области Украины произошли взрывы

В городе Кременчуг Полтавской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

Отмечается, что в регионе также объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно. Позднее в городе раздался еще один взрыв.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.

До этого глава Харьковской гражданской военной администрации Виталий Ганчев допустил, что на пораженной в Харькове телебашне могла быть система наведения артиллерийского огня, из которой наносились удары по Белгородской области. По его оценке, украинские власти не смогут восстановить вышку.