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17:46, 23 апреля 2024Мир

Названы вероятные задачи войск НАТО у российских границ

Полковник Матвийчук: военных НАТО у российских границ не так много

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Военных НАТО у российских границ не так много, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Их задачами, как он считает, может быть отражение наступления и быстрое реагирование на различные угрозы.

«У границ России НАТО, как они говорят, создают передовые отряды, силы быстрого реагирования, оперативный эшелон. 33 тысячи военнослужащих — это не так много. Тем не менее, важно понимать, что они представляют многонациональную армию альянса. Там и поляки, и французы, и немцы, которые могут быстро нарастить силы и увеличить численность войск», — объяснил полковник.

Количество танков, около 300, по мнению Матвийчука, указывает на то, что вторгаться в Россию НАТО не собирается. Однако, как подчеркнул военный, этого достаточно, чтобы отразить возможное наступление.

«Возле наших границ замышляют нехорошее, создают группировку, которая может начать боевые действия с последующим наращиванием численности военных», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронемашин.

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