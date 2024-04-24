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09:31, 24 апреля 2024Из жизни

106-летняя женщина назвала секрет долгой жизни

106-летняя долгожительница Тина Герлак назвала труд секретом долгой жизни

Фото: Jon Tyson / Unsplash

В американском городе Такома, штат Вашингтон, женщина отметила 106-й день рождения. Об этом сообщает телестанция KING-TV.

Тина Герлак появилась на свет в самом начале XX века. По словам ее 79-летней соседки, пришедшей на празднование дня рождения, долгожительница застала другую эпоху. «Если подумать о ее и о моем возрасте, то она родилась в 1918-м, а я — в 1945, — объяснила она. — То есть она помнит времена лошадей и карет».

Внучка Тины Герлак утверждает, что та никогда не сидела без дела и всегда была чем-то занята. Сама Герлак назвала труд одним из секретов долгой жизни.

Относитесь к другим хорошо. Потому что деньги на тот свет не заберешь. Трудитесь изо всех сил, делайте свою работу, платите по счетам. Хорошее отношение, хорошее отношение — вот и все, что нужно

Тина Герлакдолгожительница
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      Олег Парамонов
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