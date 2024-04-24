Названы особенности угрожающей человечеству бактерии из космоса

Врач Крючков: наличие на МКС мутировавшей бактерии несет риски для космонавтов

Наличие на МКС мутировавшей бактерии, которая отличается сильной устойчивостью к антибиотикам, безусловно, напрямую может влиять на здоровье космонавтов и нести большие риски, однако говорить о том, что она угрожает человечеству, пока рано, считает врач-иммунолог Николай Крючков. Особенности выявленного микроорганизма он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что мутировавшая на МКС бактерия может стереть с лица Земли человечество, со ссылкой на исследование NASA сообщила «Комсомольская правда». Речь идет про Enterobacter bugandensis, устойчивую к большинству антибиотиков. По данным исследователей, за годы на станции она стала намного опаснее и заразнее. Бактерия активно размножается и убивает крайне живучих насекомых. Кроме того, похоже, что она обладает сознанием.

По словам иммунолога, бактерии отличаются большим разнообразием и умением приспосабливаться к разной среде. Так, среди них даже существуют микроорганизмы, способные жить там, где нет кислорода. На космической станции же есть все условия для выживания микроорганизмов. Также не стоит забывать, что микросреда МКС предполагает наличие дополнительных факторов, которых нет на поверхности Земли: микрогравитацию и космическую радиацию, отметил иммунолог.

Эти два фактора отличают условия жизни тех микроорганизмов, которые там развиваются, от тех, что развиваются на поверхности Земли или в океане. Как они влияют, не очень понятно, хотя эксперименты давно проводятся, ученые изучают, как микроорганизмы, растения могут там развиваться, и, в общем, понятно, что не идентичное идет развитие, есть свои особенности, отличия, проблемы Николай Крючков врач-иммунолог

Уже установлено, что радиация способствует мутациям, то есть увеличивает их частоту, сообщил Крючков. Таким образом, могла произойти более быстрая эволюция этой бактерии, полагает он. «Что такое мутации? Это точечные замены, ошибки в копировании генетического кода, которые возникают по разным причинам. Подавляющее большинство мутаций никак не меняет фенотип и не влияет на выживаемость. Значительно меньшее количество мутаций являются вредными, то есть, по сути, отсеивают этот конкретный штамм, не дают ему пройти это эволюционное сито. Есть еще меньшее количество мутаций, которые являются полезными для бактерий», — пояснил врач.

В том, что мутировавшая бактерия Enterobacter bugandensis устойчива к антибиотикам, нет ничего удивительного, считает собеседник «Ленты.ру». Скорее всего, нечувствительностью к лекарствам обладал и исходный источник этих колоний, а в процессе эволюции эта способность лишь развивалась. Иммунолог обратил внимание, что и на Земле, в том числе среди людей, циркулирует масса антибиотикорезистентных бактерий.

«Пока говорить о том, что это какой-то неубиваемый микроорганизм, наверное, не приходится. Все-таки на Земле этот процесс тоже происходит и очень активно, и с этим тоже пока не очень понятно, что делать. По сути, это гонка вооружений. Микроорганизмы совершенствуются и становятся нечувствительными к антибиотикам, а ученые разрабатывают новые антибиотики, в целом пока эта гонка идет паритетно. Как это будет дальше — вопрос. Наши возможности в плане создания каких-то модификаций активных веществ внутри каждого класса существующих антибиотиков уменьшаются, требуется появление каких-то новых классов антибиотиков, тут нам помогает вычислительная биология, тут нам помогают методы машинного обучения искусственного интеллекта», — сказал иммунолог.

Врач также не исключил, что бактерию с МКС могут занести на Землю, так как, возвращаясь с орбиты, космонавты вряд ли проходят обработку в антисептических камерах.

Это не какая-то катастрофа, но почему в космосе произошла такая эволюция, надо разбираться. Там явно есть не только эта одна бактерия, доминирующая, но и другие, которые представляют не меньшую опасность для людей. Надо понять, чем принципиально это бактерия отличается от земных собратьев, действительно ли происходит более быстрая эволюция этих микроорганизмов в космосе. Это представляет большой интерес даже с точки зрения организации будущих космических полетов, потому что мы должны понимать, что астронавты могут столкнуться с дополнительной проблемой появления там особо патогенных штаммов уже существующих бактерий Николай Крючков врач-иммунолог

Ранее Крючков заявил, что человечеству не грозит пандемия болезни оленей-зомби, однако допустил крупные вспышки заболевания среди людей.