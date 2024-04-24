Банду украинских телефонных мошенников задержали в Чехии

CTK: в Чехии задержали 40 участников украинской банды телефонных мошенников

Чешская полиция задержала чешско-украинскую банду телефонных мошенников, которых подозревают в причинении ущерба в десятки миллионов крон. Об этом сообщает агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря полиции Градец-Кралове Ива Кормошова.

В Чехии и на Украине были арестованы 40 участников группы. В полиции полагают, что обвиняемые помогут следствию раскрыть еще несколько сотен актов мошенничества.

Отмечается, что колл-центр находился в Одессе. Сейчас задержанные ожидают экстрадиции в Чехию, где им предъявят обвинения. Полиция уже предъявила обвинения задержанным в Чехии, трое из них взяты под стражу по решению суда.

Кроме того, полиция Украины задержала 17 украинцев в ходе операции, согласованной с полицией Чехии. На Украине были задержаны девять человек, шестеро из них — чехи.

Мошенники представлялись сотрудниками Чешского национального банка, сообщали, что аккаунт пострадавшего был взломан и им необходимо перевести свои сбережения на так называемый спасательный счет. «В некоторых случаях они обманом заставили пострадавших установить программу удаленного администрирования, тем самым получая неограниченный доступ к онлайн-банкингу», — уточнила Кормошова.

Ранее начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин заявил, что западные страны поддерживают мошеннические кол-центры, действующие на Украине. По его словам, поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии.