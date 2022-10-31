В МИД рассказали о поддержке Западом мошеннических кол-центров на Украине

«Известия»: Великобритания, США и ФРГ поддерживают мошеннические кол-центры на Украине

Страны Запада поддерживают мошеннические кол-центры, действующие на Украине и нацеленные на россиян. Об этом «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

«В такой схеме задействован целый конгломерат государств. Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии», — указал он. Эксперт также выразил уверенность, что сама Украина не способна обеспечить столь масштабную работу мошенников.

Москва информировала Интерпол о ситуации, однако реакции не последовало. Теперь же, отметил Чернухин, мошенники, используя наработанные схемы, начали переключаться и на граждан европейских государств.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. В отместку преступники, по словам Голованова, используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан. «В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

В начале июня Сбербанк сообщил, что в Бердянске была раскрыта сеть кол-центров мошенников, действовавших по согласованию с властями Украины. В кол-центре работали не менее 300 человек. Мошенники получили данные россиян, взломав сервисы логистики и доставки.

